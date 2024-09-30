30 сентября, 21:15Город
Концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ проходит на Красной площади
На Красной площади столицы проходит праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда". По данным организаторов, мероприятие собрало около двух с половиной тысяч зрителей.
Концерт посвящен Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. На сцене вместе с музыкантами и актерами выступили бойцы СВО и волонтеры.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.