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Новости

30 января, 14:45

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Москвичам рассказали, куда сходить на китайский Новый год

Москвичам рассказали, куда сходить на китайский Новый год

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В столице продолжаются мероприятия, посвященные китайскому Новому году. До 9 февраля на Манежной площади можно посетить "Дом китайских традиций", где проходят мастер-классы по приготовлению пельменей с предсказаниями, чайные церемонии и занятия по традиционным играм сянци и вэйци.

На рыбном рынке "Москва – на волне" проводят кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд китайской кухни. В "Аптекарском огороде" субтропическую оранжерею украсили красными фонариками, гирляндами и драконами.

Кроме того, в кинотеатрах сети "Москино" показывают фильмы гонконгского режиссера Вонга Карвая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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