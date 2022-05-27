Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы в столице переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. На улицах дежурят 300 бригад "Мосводостока".

Всего за сутки в городе выпало около половины месячной нормы осадков, говорят синоптики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.