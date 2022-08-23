Мосэкомониторинг дал прогноз по концентрации вредных веществ в столице на 23 августа

Ночью и утром в среду, 24 августа, в Москве концентрация вредных веществ, скорее всего, снова будет повышена. Такой прогноз сделал Мосэкомониторинг.

Дымка добирается до столицы из Рязанской области, где огонь продолжает распространяться. Есть и другие очаги.

Что за вредные вещества приносит с собой смог? Чем они опасны? Как работают станции контроля качества воздуха? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.