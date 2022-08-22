"The City": вышел сериал "Дом Дракона"

Фанаты "Игры престолов" дождались. Вышел "Дом Дракона" – приквел к сериалу и, пожалуй, самое ожидаемое шоу лета.

Сюжет начинается почти за двести лет до событий оригинального сериала. И вся история будет вертеться вокруг дома Таргариенов, прародителей Дейнерис. Раскол внутри семьи приводит к войне за престол. Король никак не решит, кто займет железный трон: родной брат или же дочь, которая не спешит стать матерью, зато не прочь стать первой женщиной на троне.

"Дом Дракона" – не единственный спин-офф "Игры престолов", который запланировали в HBO. Компания не скрывает, что собирается снять еще три проекта по франшизе. Но все решит успех "Дома Дракона".

Успех сериала вполне реален, учитывая бюджет каждого эпизода в 20 миллионов долларов. Саундтреком к шоу занимался Рамин Джавади. Именно он написал музыку к "Игре престолов".

Повторит ли новая сага успех оригинала? Подробнее – в сюжете проекта The City].