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16 июня, 21:15

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Парк Горького начали готовить к Главному московскому выпускному

Парк Горького начали готовить к Главному московскому выпускному

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Парк Горького начали готовить к проведению Главного московского выпускного. По-традиции праздник пройдет с 28 по 29 июня, выпускники будут гулять всю ночь.

На центральной площади парка возле фонтанов уже монтируют основную сцену. Помимо большого концерта, организаторы готовят фото-зоны, танцевальные и спортивные площадки. Пускать на праздник будут только выпускников по специальным билетам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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