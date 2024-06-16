Парк Горького начали готовить к Главному московскому выпускному

Парк Горького начали готовить к проведению Главного московского выпускного. По-традиции праздник пройдет с 28 по 29 июня, выпускники будут гулять всю ночь.

На центральной площади парка возле фонтанов уже монтируют основную сцену. Помимо большого концерта, организаторы готовят фото-зоны, танцевальные и спортивные площадки. Пускать на праздник будут только выпускников по специальным билетам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

