Жильцы дома на проспекте Мира объединились для защиты сада на крыше

Жильцы дома на проспекте Мира встали на защиту сада, который является визитной карточкой столичного района. Импровизированная летняя веранда с небольшими кустарниками и деревьями в цветочных горшках появилась на крыше пристройки супермаркета 5 лет назад.

После анонимной жалобы надзорные органы потребовали очистить кровлю. Соседи написали коллективное письмо. В нем указано, что сад содержится в идеальном порядке и является примером личной ответственности граждан за комфортную городскую среду.

