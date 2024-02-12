Гастрономическую программу подготовили на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Фестиваль, посвященный Китайскому Новому году, проходит в Москве. Центр города украшен яркими световыми конструкциями и фонариками. Посетители могут полюбоваться необычными шоу в азиатском стиле и поучаствовать в чайных церемониях, а еще попробовать национальную кухню Китая.

Празднования продлятся до 18 февраля. Подробнее о том, где находятся самые красивые локации, – в эфире телеканала Москва 24.