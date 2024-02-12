Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:30

Город

Гастрономическую программу подготовили на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Гастрономическую программу подготовили на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе флагманских центров столичных больниц

"Цифра дня": 150 тысяч

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" продлится до 18 февраля

Новости часа: 400 бесплатных экскурсий организуют в Москве ко Всемирному дню гида

Собянин: в Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида

Яркие шоу и мастер-классы пройдут на фестивале "Китайский Новый год в Москве"

Директор Московского зоопарка рассказала, сколько сотрудников работают в учреждении

"Это Москва. Туризм": зимние развлечения на открытом воздухе в столице

"Это Москва. Строительство": как реставрируют небоскребы

Фестиваль, посвященный Китайскому Новому году, проходит в Москве. Центр города украшен яркими световыми конструкциями и фонариками. Посетители могут полюбоваться необычными шоу в азиатском стиле и поучаствовать в чайных церемониях, а еще попробовать национальную кухню Китая.

Празднования продлятся до 18 февраля. Подробнее о том, где находятся самые красивые локации, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестивалиедавидеоРоман КарловКсения ЧепенкоНаталья Мезина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика