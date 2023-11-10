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10 ноября, 07:30

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В Щукине установили стотысячный домовый указатель

В Щукине установили стотысячный домовый указатель

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В московском районе Щукино установили стотысячный домовый указатель. Новая табличка появилась на улице Маршала Рыбалко.

Единую городскую систему навигации создают с 2014 года. Все новые указатели выполнены в одном стиле – на синем фоне белые буквы и цифры. Такой дизайн сложился в столице исторически, после того как жестяные таблички стали менять эмалированными в этой же цветовой гамме.

Есть в Москве и историко-патриотическая навигация. На пути к памятникам, мемориальным зданиям, которые связаны с выдающимися личностями, устанавливают указатели с QR-кодами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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