В Щукине установили стотысячный домовый указатель

В московском районе Щукино установили стотысячный домовый указатель. Новая табличка появилась на улице Маршала Рыбалко.

Единую городскую систему навигации создают с 2014 года. Все новые указатели выполнены в одном стиле – на синем фоне белые буквы и цифры. Такой дизайн сложился в столице исторически, после того как жестяные таблички стали менять эмалированными в этой же цветовой гамме.

Есть в Москве и историко-патриотическая навигация. На пути к памятникам, мемориальным зданиям, которые связаны с выдающимися личностями, устанавливают указатели с QR-кодами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.