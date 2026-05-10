В Музее Победы наградили победителей патриотического фестиваля "День Победы"

В Музее Победы на Поклонной горе 10 мая состоялся гала-концерт VI Всероссийского патриотического фестиваля "День Победы". Конкурс собрал более двух тысяч заявок из 61 региона страны. На сцене зала Полководцев выступили 120 детей, также состоялась церемония награждения.



С приветственным словом к участникам обратились Герой России, участник СВО, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов, участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой, гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов, а также директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко.



Отбор заявок на фестиваль "День Победы" проходил с февраля по апрель. Участники представили творческие работы в номинациях: "Рисунок", "Вокал", "Хореография", "Инструментальное искусство", "Художественное слово", "Театр", "Авторская патриотическая песня". Выставки работ лауреатов конкурса рисунка пройдут в Москве в парке "Яуза", ландшафтном парке "Митино" и других.



Сохранение исторической памяти



Подобные фестивали важны как инструмент, который вовлекает детей и молодежь в изучение истории Великой Отечественной войны через творчество, считает Шелковой. Такой формат позволяет участникам глубже погружаться в события тех лет и лучше понимать значение Победы.



"В Москве многое делается для того, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась живой и понятной молодому поколению. Виртуальный музей "Москва – с заботой об истории" позволяет обращаться к подлинным фронтовым письмам, фотографиям, дневникам и семейным реликвиям участников Великой Отечественной войны. В коллекции "Слово с фронта" можно услышать озвученные письма военных лет, а образовательно-исторический квест "Подвиг народа" в Музее Победы помогает школьникам понять вклад советского народа в разгром нацистской Германии через экспозицию и исторические реконструкции", – сказал он.



Молодые москвичи сами активно поддерживают патриотические творческие инициативы, присоединяются к ним и предлагают новые форматы работы с исторической тематикой. Такой интерес, по словам Андриенко, особенно заметен в проектах, где память о героях передается через личные истории.



"Спустя 85 лет с начала Великой Отечественной войны мы свято храним память о героях того времени. Наш общий долг – передать эту память следующим поколениям москвичей. В нашем Центре развития действует проект "Город героев", в рамках которого записано уже свыше 150 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Это истории, которые сегодня находят отклик у молодежи", – пояснил он.



Патриотическая воспитание и творчество

Творческое обращение к теме Победы важно рассматривать как часть большой образовательной и воспитательной работы, которая ведется со школьниками и студентами, подчеркнул Шонов. В Москве эта работа опирается на школьные музеи, патриотические клубы, поисковые отряды и исследовательские проекты.



"В столичных школах и колледжах открыто более тысячи музеев, больше 600 из них посвящены Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Для школьников это возможность увидеть историю рядом с собой – в экспонатах, фотографиях, письмах, воспоминаниях, материалах о защитниках Отечества. В патриотических клубах сегодня занимаются десятки тысяч ребят: они работают с архивами, участвуют в поисковой и исследовательской деятельности, ухаживают за памятными местами", – отметил Шонов.

В образовательный процесс также включены "Разговоры о важном", уроки мужества, встречи с людьми, чей личный опыт связан с защитой Родины, добавил Казымов.

"Очень важно, что разговор о Победе и о служении стране сегодня ведется со школьниками системно. Это происходит на уроках истории, на "Разговорах о важном", на уроках мужества, во время встреч с ветеранами боевых действий и участниками специальной военной операции. Из таких встреч складывается целостное представление о стране, ее истории и о личной ответственности каждого перед Родиной", – подчеркнул он.



По его мнению, такие проекты, как творческий фестиваль, объединяют историческое просвещение, патриотическое воспитание и поддержку детского творчества.

