Улицы Москвы украсили в преддверии 81-й годовщины Великой Победы

Москва завершает подготовку к празднованию Дня Победы. Улицы украсили красными флагами, георгиевскими лентами и триколорами, на фасадах зданий появились флаги столицы. Также на ВДНХ установили большую копию "Ордена Победы".

В Александровском саду специалисты Мосгаза провели ежегодную профилактику горелки Вечного огня. На время работ использовали временный факел, чтобы пламя не погасло.

