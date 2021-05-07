Военная авиация вылетела по направлению к Красной площади

В Москве проходит генеральная репетиция парада Победы. 76 самолетов и вертолетов уже вылетели по направлению к Красной площади.

В вертолете Ми-28Н находится корреспондент Москвы 24 Иван Федотов. Подробнее – в сюжете телеканала.