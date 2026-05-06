В Мосгордуме обсудили вопросы развития благоприятной городской среды

Городские проекты и принципы благоустройства обсудили на круглом столе "Благоприятная городская среда как фактор высокого качества жизни в Москве", который состоялся 6 мая в Московской городской Думе.



В мероприятии приняли участие член Общественной палаты РФ, сторонник партии "Единая Россия" Александр Асафов, директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко, Герой России, участник СВО, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Казымов, а также депутаты Государственной Думы, члены фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева и Евгений Попов.



С опорой на мнение жителей



Асафов обозначил ключевой принцип столичного благоустройства: развитие городской среды основано на постоянном диалоге с жителями.

"Москвичи участвуют в формировании облика города на всех этапах, начиная с разработки концепции парков, дизайна детских площадок, вариантов благоустройства скверов и спортивных кластеров. После реализации горожане оценивают качество выполненных работ, это помогает улучшать каждый следующий проект", – отметил эксперт.



Он привел в пример проект "Активный гражданин", который объединил уже более 7,2 миллиона участников и собрал свыше 300 миллионов мнений по вопросам развития городской среды. Платформа сделала голосование традиционным способом участия москвичей в городских решениях. Одним из проектов, реализованных после голосования москвичей на "Активном гражданине", стало благоустройство набережной канала имени Москвы в Левобережном районе.



Асафов добавил, что сегодня уделяется особое внимание развитию городских пространств у воды.

"Важный этап работы по благоустройству – масштабная реконструкция набережных Москвы-реки, запланированная на 2026 год. Новый облик обретут Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья, Ростовская набережные. Сегодня Москва-река и прибрежные территории становятся полноценными "участниками" городской среды и транспортной инфраструктуры", – заявил он.



Городская среда для молодежи



Качество городской среды во многом определяет привлекательность столицы для молодых специалистов, считает Андриенко.

"Москва – город, куда молодежь стремится, в том числе, благодаря тому комфорту, той городской среде, которую мы видим сегодня на улицах нашего города. Образовательная и карьерная траектории органично вписываются в стратегию развития столицы. В городе действует несколько десятков технопарков, например, "Технополис Москва", "Сколково". Они объединяют молодых предпринимателей и специалистов в области инновационных технологий, создают условия для развития новых проектов", – отметил он.



Андриенко также рассказал о профориентационном проекте "Городского центра профессионального и карьерного развития". Молодым людям дается возможность увидеть профессию изнутри через реальную практику. Уже более 50 тысяч девятиклассников прошли профессиональные пробы в современных мастерских и лабораториях 48 московских колледжей. Свыше 20 тысяч школьников побывали на экскурсиях в более чем 250 крупнейших организациях и предприятиях столицы, где познакомились с производственными процессами в разных сферах.



По итогам обсуждения участники определили ключевые направления дальнейшего развития: масштабирование лучших практик благоустройства и расширение форматов вовлечения горожан в преобразование столицы.



Вектор развития



Москва комплексно развивает городскую среду: только в 2025 году благоустроено свыше 3,7 тысячи объектов – от дворов и скверов до набережных и пешеходных улиц. Системный подход к развитию общественных пространств стал одним из ключевых факторов, определяющих Москву как один из наиболее комфортных для жизни мегаполисов мира. Столица регулярно занимает верхние строчки в различных международных рейтингах – например, стала лучшим городом стран БРИКС по уровню пространственного и технологического развития.

