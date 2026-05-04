04 мая, 07:45Город
В Москве стартовала регистрация на экскурсии проекта "Открой#Моспром"
В Москве стартовала регистрация на новую серию экскурсий проекта "Открой#Моспром". Жителям предлагают посетить столичные заводы и познакомиться с современными технологиями и инженерными решениями.
В мае участники смогут побывать на кондитерском концерне "Бабаевский", где ежегодно выпускают более 30 тысяч тонн сладостей. Также экскурсии пройдут на Щербинском лифтостроительном заводе, где покажут производство современных подъемников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.