Москвичам рассказали, чем заняться в столице в январские каникулы

Фестивальные площадки "Путешествия в Рождество" будут работать в режиме праздничных выходных дней. С 10:00 до 22:00. Особой популярностью пользуются 18 катков фестиваля. Покататься можно на Матвеевской и Вешняковской улицах, а также в Марьине, Куркине и Зеленограде.

В столице организовано множество локаций для зимнего отдыха. Жители и гости города могут посмотреть на гигантских снеговиков, поиграть в керлинг, увидеть заплывы пингвинов и т.д.. Чем можно заняться в Москве в январские каникулы? Как работают катки, что интересного происходит в парках, а что показывают в кино? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.