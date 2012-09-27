"Интервью": Организаторы "Круга света" о предстоящем фестивале

В Москве открывается Второй Московский Международный Фестиваль "Круг света". В связи с этим с 28 сентября по 2 октября центр столицы украсят спецэффектами. Арт-директор события Мария Черняк и директор по международным связям фестиваля Антонио Джеуза поведали о подробностях проведения фестиваля. Они рассказали, как изменится архитектурное пространство города, какие шоу ждут зрителей, и что покажут на выставке светоживописи.