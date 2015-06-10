Из-за празднования Дня России меняется расписание движения электричек

В связи с празднованием Дня России на Московской железной дороге поменяется расписание движения электричек. В четверг, 11 июня, электропоезда будут ходить по расписанию пятницы, 12 июня - по расписанию субботы, затем поезда войдут в свой привычный график, передает телеканал "Москва 24".

Кроме участков Москва-Тверь-Бологое, Москва-Конаково, Тверь-Торжок, 13 июня здесь будет действовать расписание воскресенья. Ожидается большой поток пассажиров, поэтому назначены дополнительные электрички. Так, 11 июня пустят экспресс до Рязани-2 и скорый поезд до Голутвина. 14 июня назначена дневная электричка на участке Воскресенск-Егорьевск-Воскресенск.

На Курском направлении будет курсировать дополнительный состав Москва-Тула, на Ярославском - назначен поезд Москва-Монино, на Павелецком - 11 июня - рейс до Барыбино продлевается до Ожерелья.