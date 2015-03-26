Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта 2015, 08:45

Лайфстайл

Для московских школьников проведут экскурсию по Рижскому вокзалу

Для московских школьников проведут экскурсию по Рижскому вокзалу

"Интервью": Ольга Свиблова провела экскурсию по главным выставкам МАММ

"Афиша": Что покажут на столичных сценах в День и Ночь театра

"В деталях": Новые проекты столичных библиотек

Ученики гимназии №1257 побывали на экскурсии в Арбитражном суде

"Москва и окрестности": Суздаль. Часть 2

"Утро": Куда сходить в День всех влюбленных

"Эволюция Москвы": С чего начиналась история музеев столицы

"Москва и окрестности": Суздаль. Часть 1

Литературный вечер: Наследники Гиляровского - о Москве

Столичным школьникам расскажут об истории и архитектуре Рижского вокзала. Им покажут больше 60 экспонатов, среди которых паровозы, тепловозы и электровозы. Специальные экскурсии организуют в рамках "Университетских суббот". Очередная состоится 28 марта. Подробности порталу М24.ru сообщили в пресс-службе московского департамента образования. Так, в рамках проекта больше 10 высших учебных заведений столицы проведут для школьников и их родителей 30 образовательных мастер-классов, экскурсий и лекций.

Проект "Университетские субботы" реализуется по инициативе департамента образования с 2013 года. Ведущие профессора московских вузов знакомят школьников с новыми научными достижениями и рассказывают об открытиях в различных областях знаний.
экскурсии новости Рижский вокзал университетские субботы Владимир Василенко Светлана Милорадова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика