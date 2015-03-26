Для московских школьников проведут экскурсию по Рижскому вокзалу

Столичным школьникам расскажут об истории и архитектуре Рижского вокзала. Им покажут больше 60 экспонатов, среди которых паровозы, тепловозы и электровозы. Специальные экскурсии организуют в рамках "Университетских суббот". Очередная состоится 28 марта. Подробности порталу М24.ru сообщили в пресс-службе московского департамента образования. Так, в рамках проекта больше 10 высших учебных заведений столицы проведут для школьников и их родителей 30 образовательных мастер-классов, экскурсий и лекций.

Проект "Университетские субботы" реализуется по инициативе департамента образования с 2013 года. Ведущие профессора московских вузов знакомят школьников с новыми научными достижениями и рассказывают об открытиях в различных областях знаний.