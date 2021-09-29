Оплатить обед и оставить чаевые теперь можно с помощью смартфона и QR-кода. Сбер внедряет в столице новые технологии эквайринга.

Оплатить услуги или покупки все чаще можно без пластиковой карты и терминала – по QR-коду. Это удобнее и безопаснее в тех случаях, когда речь идет о малом бизнесе или ИП.

Раньше продавец попросил бы перевести деньги на карту. Теперь он может предложить покупателю осуществить оплату по QR-коду, распечатанному на пречеке. Деньги спишутся с карты без дополнительного введения реквизитов и суммы покупки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.