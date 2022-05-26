Рестораны McDonald’s под новым брендом могут открыться в Москве 12 июня – источник

Рестораны McDonald’s под новым брендом могут открыться 12 июня. Об этом Москве 24 сообщил источник в компании.

Ранее стало известно, что Москва поддержит бывшие рестораны McDonald’s, которые возобновят работу под новым брендом. При этом меню останется прежним, сообщил Сергей Собянин.

Новый российский владелец сохранит и сеть точек быстрого питания, и сотрудников. Не пострадают и стандарты обслуживания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.