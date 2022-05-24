Сеть кофеен Starbucks закрывается в России. Прекратило существование юридическое лицо "Кофе Сирена".

О том, что теперь будет с этими кафе, откроются ли они под другим именем и сколько теперь будет стоить выпить кофе, – в эфире телеканала Москва 24.

