Новости последнего часа: Nike заявила о намерении полностью уйти с российского рынка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Американская сеть магазинов Nike решила полностью уйти с российского рынка. Об этом компания заявила на своем официальном сайте.

Ночной велофестиваль пройдет в Москве 9 июля. Регистрация уже открыта, рассказали в Дептрансе.

ГИБДД в столице 26 июня не будет выдавать права и ставить машины на учет из-за профилактики систем, сообщили на сайте ГУ МВД по Москве.