Эксперт рассказал, почему ЕС готов отказаться от зеленой энергетики

Владимир Путин заявил о наращивании поставок энергоресурсов на внутренний рынок. Также президент рассказал о том, что ЕС готов отказаться от зеленой энергетики, делая ставку на традиционные энергоресурсы.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов рассказал, почему отказ от энергоснабжения с высоким углеродным следом перестал волновать Европу.

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