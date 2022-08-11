Производители кормов для животных продолжили сокращать ассортимент

Производители кормов для животных сокращают ассортимент. Так, компания Purina сообщила, что не будет выпускать и продавать в России корма Friskies и Gourmet. Причина – логистические трудности. Аналогичная мера коснется и других брендов.

По словам экспертов, уже есть российские производители, которые развивают производство кормов для домашних животных. Они также отмечают, что продажи кормов имеют тенденцию к росту. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.