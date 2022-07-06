Новости последнего часа: цена нефти Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Цена нефти Brent опустилась ниже 99 долларов за баррель впервые с 19 апреля. Это данные торгов.

Более 70% свалок ликвидировано в Москве во время экологического марафона. Об этом заявили в прокуратуре.

Число случаев заражения COVID-19 в мире выросло на 30% за последние две недели. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.