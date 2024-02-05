Жителям столицы рассказали, чем заняться в городе вечером 5 февраля

Жителям столицы рассказали, как провести досуг в понедельник, 5 февраля. В афишу вошли выставка, театральная постановка и концерт.

Можно сходить на выставку "От киноателье до киноконцерна. К 100-летию Мосфильма" в музее "Мосфильма". Еще можно посмотреть пьесу "Сережа" на основной сцене МХТ Чехова или посетить вечер фламенко в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.