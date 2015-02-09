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09 февраля 2015, 11:45

Госуслуги

Портал гослуг напомнит о необходимости заменить документы

Портал гослуг напомнит о необходимости заменить документы

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Пользователям единого портала госуслуг напомнят о замене документов. Новая функция уже работает. За три месяца до окончания действия прав и за два до замены гражданского паспорта предупреждения появятся в разделе "Мои события". Об этом сообщили в Минкомсвязи. Для тех, кто не особо ориентируется на сайте, сообщения продублируют на электронную почту, а также мобильный телефон, если установлено специальное приложение. Заявления о замене документов можно подать через сам портал госуслуг. По последним данным, им пользуются порядка тринадцати миллионов россиян, передает телеканал "Москва 24".
документы госуслуги Илья Федоровцев новости
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