Портал гослуг напомнит о необходимости заменить документы

Пользователям единого портала госуслуг напомнят о замене документов. Новая функция уже работает. За три месяца до окончания действия прав и за два до замены гражданского паспорта предупреждения появятся в разделе "Мои события". Об этом сообщили в Минкомсвязи. Для тех, кто не особо ориентируется на сайте, сообщения продублируют на электронную почту, а также мобильный телефон, если установлено специальное приложение. Заявления о замене документов можно подать через сам портал госуслуг. По последним данным, им пользуются порядка тринадцати миллионов россиян, передает телеканал "Москва 24".