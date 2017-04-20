Развитие школьного спорта обсудили в Мосгордуме

В Москве обсудили развитие школьного спорта. Круглый стол состоялся в городском региональном отделении партии "Единая Россия", сообщает телеканал "Москва 24". Там прошло выездное заседание трех комиссий Мосгордумы.

Участники решали, какие инициативы поддержать, чтобы подростки активнее развивались физически.

"Мы должны вести просветительскую работу с семьей. Иначе мы очень долго опять будем топтаться на месте. Почему? Семья должна быть мотивирована на семейное физическое развитие, на занятия семейными видами спорта. Для этого мы должны открыть базы, для этого мы должны открыть все спортзалы в образовательных учреждениях, и в том числе дворы", – заявила заместитель председателя комиссии МГД по образованию Ольга Ярославская.

Говорили и о проектах, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Один из них "Школьный спорт". Он позволил создать базу талантливых детей с высокими спортивными результатами.