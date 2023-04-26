Первый магазин бывшей сети Zara открылся в центре столицы

Первый магазин бывшей сети Zara открылся в центре Москвы на Неглинной улице. Москвичам рассказали, как теперь называется бренд, и изменились ли цены.

Еще 17 километров дорог планируют построить в ближайшие два–три года на территории завода ЗИЛ. На участке уже появились высотки и все необходимое для комфортной жизни. Благоустройство бывшей промзоны продолжается.

Москва готова преодолеть санкции в фармацевтической отрасли, если другие страны ограничат импорт лекарств. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе просветительского марафона "Знание. Первые". По словам мэра, сейчас в городе создается фармкластер мирового уровня.