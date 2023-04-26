Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 21:00

Экономика

Первый магазин бывшей сети Zara открылся в центре столицы

Первый магазин бывшей сети Zara открылся в центре столицы

Покупатели оценили качество и цены в обновленном магазине бывшей сети Zara

Первый магазин бывшей сети Zara открыли на Неглинной улице в столице

Первый магазин бывшей сети Zara открыли в столице под новым названием

Новости часа: 40 российских военных вернули из украинского плена

Первый магазин бывшей сети Zara открыли в столице

Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля

Новости часа: все пожары в Свердловской области, кроме Сосьвы, ликвидировали

Новости часа: российская армия пресекла попытки ВСУ контратаковать в Артемовске

Бывший флагманский магазин Zara на Неглинной улице открылся под брендом Maag

Первый магазин бывшей сети Zara открылся в центре Москвы на Неглинной улице. Москвичам рассказали, как теперь называется бренд, и изменились ли цены.

Еще 17 километров дорог планируют построить в ближайшие два–три года на территории завода ЗИЛ. На участке уже появились высотки и все необходимое для комфортной жизни. Благоустройство бывшей промзоны продолжается.

Москва готова преодолеть санкции в фармацевтической отрасли, если другие страны ограничат импорт лекарств. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе просветительского марафона "Знание. Первые". По словам мэра, сейчас в городе создается фармкластер мирового уровня.

Читайте также
бизнесэкономикагороддорогимедицинавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика