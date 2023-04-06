Первый магазин белорусского аналога IKEA откроется в России 15 апреля

15 апреля в России откроется первый магазин белорусского аналога IKEA под названием Swed House. Он будет находиться в торгово-развлекательном центре "Щелковский" в Москве.

Там представят товары собственного бренда и аналоги аналоги шведского бренда. Например, там можно будет купить все для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. Всего в Москве планируют открыть 10 таких магазинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.