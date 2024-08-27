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27 августа, 16:45

Безопасность

Москвичей предупредили, как мошенники используют арест Павла Дурова

Москвичей предупредили, как мошенники используют арест Павла Дурова

Новый вид мошенничества появился в Telegram после ареста Павла Дурова

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В связи с недавним задержанием основателя Telegram Павла Дурова во Франции в Сети появился новый вид мошенничества.

Злоумышленники выдают себя за службу поддержки Telegram. Предлагают пользователям сохранить все данные и перенести их на другие платформы. Для этого потенциальной жертве отправляют ссылку, где она заполняет строчки для входа в аккаунт. Те, кто на это соглашается, собственноручно передают полный доступ к своему аккаунту, предоставляя злоумышленникам данные своих переписок, которые начинают шантажировать жертву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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