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25 июля, 07:45

Безопасность

В Telegram появилась новая схема взлома аккаунтов

В Telegram появилась новая схема взлома аккаунтов

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В Telegram зафиксировали новую схему взлома аккаунтов. Мошенники выдают вредоносных ботов за официальные сервисы мессенджера и рассылают пользователям ссылки с просьбой нажать кнопку "старт".

После этого злоумышленники получают полный доступ к аккаунту. Для возврата доступа они требуют деньги, а в случае отказа жертве угрожают массовыми жалобами, из-за чего Telegram может навсегда заблокировать профиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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