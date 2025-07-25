В Telegram появилась новая схема взлома аккаунтов

В Telegram зафиксировали новую схему взлома аккаунтов. Мошенники выдают вредоносных ботов за официальные сервисы мессенджера и рассылают пользователям ссылки с просьбой нажать кнопку "старт".

После этого злоумышленники получают полный доступ к аккаунту. Для возврата доступа они требуют деньги, а в случае отказа жертве угрожают массовыми жалобами, из-за чего Telegram может навсегда заблокировать профиль.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.