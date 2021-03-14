На водоемах Подмосковья спасатели выявили 25 опасных мест. Толщина льда там не превышает 7 сантиметров.

К таким местам относятся участок на Клязьме в Ногинске, озеро Островное и другие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.