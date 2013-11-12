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Новости

12 ноября 2013, 15:30

МИД России потребовал официальных извинений от Польши

МИД России потребовал официальных извинений от Польши

Новости телеканала "Москва Доверие"

Посла Польши в Москве вызвали в министерство иностранных дел

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В Министерстве иностранных дел России потребовали официальных извинений от Польши за беспорядки, произошедшие у здания российского посольства в Варшаве. В Москве расценили действия польской полиции как пассивные и запоздалые. Ведомство требует обеспечить безопасность дипломатов, а также возместить причиненный ущерб.

Накануне агрессивно настроенные люди у здания дипмиссии сожгли российский флаг, а также раскидали бутылки и файеры. В посольстве Польши с претензиями согласны.
беспорядки Польша новости Федор Баландин МИД посольства извинения
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