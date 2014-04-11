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11 апреля 2014, 10:10

Происшествия

Три машины пострадали в ночных пожарах на востоке Москвы

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Новости телеканала "Москва Доверие"

В ночь на пятницу на Алтайской улице выгорели две машины. А всего за неделю "без колес" остались уже семь человек, сообщает телеканал "Москва 24".

Сигнал в пожарную охрану и полицию поступил около двух часов ночи. Огнем была охвачена Lada Priora, пламя от которой перекинулось и на соседнюю машину ВАЗ 2107. Но очевидцы потушили ее и, не дожидаясь спасателей, отогнали подальше от эпицентра пожара.

Однако уже через полчаса полиции сообщили о новом возгорании. Оно произошло на 15-й Парковой улице. В огне оказался Volkswagen Polo, он выгорел полностью.

В прошлые выходные на Алтайской улице сгорели сразу пять авто, три серьезно повреждены. В салоне одной из машин был установлен видеорегистратор, но, по словам полиции, запись слишком размыта, чтобы делать выводы о случившемся.

Жители района Гольяново решили собрать инициативную группу, чтобы патрулировать дворы по ночам. Расследованием поджогов занимается полиция.
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