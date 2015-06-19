Россия смогла избежать скачка безработицы, несмотря на кризис - Путин

Россия смогла избежать скачка безработицы, несмотря на кризис. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме во время заседания, в котором участвовал Сергей Собянин.

По словам президента, работу ищет каждый двадцатый трудоспособный житель страны. Для сравнения: во время экономических сложностей в 2008-2009 годах безработица в России выросла до уровня в 8,3 процента, сообщил президент. Он также отметил, что удалось сохранить контроль над ценами в магазинах.

"На внешние ограничения мы отвечаем не закрытием экономики, мы отвечаем расширением свободы, повышением открытости России. И это не лозунг, это содержание реальной политики, той работы, которую сейчас мы ведем по созданию условий для бизнеса, по поиску новых партнеров и открытию новых рынков, участию в реализации крупнейших интеграционных проектов. Только за последний год в РФ начали свою практическую деятельность более 60 предприятий с зарубежным участием", - сказал Путин. Его слова приводит канал "Москва 24".