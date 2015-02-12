В канун 23 февраля в Москве проведут профилактику Вечного огня

Специалисты проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Она пройдет в канун празднования Дня защитника Отечества. В ходе работ звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, запальники горелки проверят и, в случае необходимости, заменят. При этом само пламя не погаснет. На время профилактики, которая займет не более 40 минут, огонь перенесут на временную горелку. После завершения работ его вернут на место, сообщает телеканал "Москва 24".