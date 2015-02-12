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Новости

12 февраля 2015, 08:54

В канун 23 февраля в Москве проведут профилактику Вечного огня

В канун 23 февраля в Москве проведут профилактику Вечного огня

Ветераны войны приняли участие в замене спирали горелки Вечного огня

Перед Днем Победы в Москве проверят горелки Вечного огня

Напротив Вечного огня на на Манежной площади загорелся мусор

Специалисты заменили горелку у Вечного огня в Александровском саду

Вечный огонь в Александровском Саду проверяют каждый месяц

Владимир Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Вечный огонь проверили перед Днем Победы

Москва отмечает день защитника Отечества

Газовики проверили горелки Вечного огня

Специалисты проведут профилактику Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Она пройдет в канун празднования Дня защитника Отечества. В ходе работ звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, запальники горелки проверят и, в случае необходимости, заменят. При этом само пламя не погаснет. На время профилактики, которая займет не более 40 минут, огонь перенесут на временную горелку. После завершения работ его вернут на место, сообщает телеканал "Москва 24".
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