Картины из Третьяковской галереи покажут в разных городах России

05 июля 2017, 17:30
Картины из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства отправляются на "гастроли", сообщает телеканал "Москва 24".
Проект называется "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Основная его идея – показать на примере произведений, созданных живописцами-классиками русского и советского периода, как менялись страна и мир в течение почти 200 лет.
Первая передвижная выставка откроется в Калининграде 19 июля. Затем зрители Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока увидят больше 100 оригинальных полотен Дейнеки, Булатова, Пименова и других известных живописцев ХХ века. Зрелищную мультимедийную фантазию по мотивам произведений выдающихся художников – Шишкина, Репина, Айвазовского, Шагала и Малевича представят в Екатеринбурге и Сочи. Специальные проекты покажут в Санкт-Петербурге и Москве.
"Мы говорим не только о показе вещей из столичных музеев в региональных музеях, но и о перенесении сегодняшнего музейного ноу-хау. Об умении создавать выставки, которые по-новому интерпретируют искусство и привлекательны для зрителя", – рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Выставки будут работать до конца года. Вход на все экспозиции бесплатный.
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