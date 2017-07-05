Картины из Третьяковской галереи покажут в разных городах России

Картины из собраний Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства отправляются на "гастроли", сообщает телеканал "Москва 24".

Проект называется "Окна в Россию. Шедевры семи поколений". Основная его идея – показать на примере произведений, созданных живописцами-классиками русского и советского периода, как менялись страна и мир в течение почти 200 лет.

Первая передвижная выставка откроется в Калининграде 19 июля. Затем зрители Нижнего Новгорода, Красноярска и Владивостока увидят больше 100 оригинальных полотен Дейнеки, Булатова, Пименова и других известных живописцев ХХ века. Зрелищную мультимедийную фантазию по мотивам произведений выдающихся художников – Шишкина, Репина, Айвазовского, Шагала и Малевича представят в Екатеринбурге и Сочи. Специальные проекты покажут в Санкт-Петербурге и Москве.

"Мы говорим не только о показе вещей из столичных музеев в региональных музеях, но и о перенесении сегодняшнего музейного ноу-хау. Об умении создавать выставки, которые по-новому интерпретируют искусство и привлекательны для зрителя", – рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставки будут работать до конца года. Вход на все экспозиции бесплатный.