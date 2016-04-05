Рубрика "Москва и мир": Коротко о событиях за пределами столицы

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе договорились о перемирии. Ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась. Это подтвердили и в военных ведомствах Азербайджана и Армении. Режим прекращения огня начал действовать с полудня по местному времени.



В Сирии ищут пилота сбитого Су-22. Истребитель принадлежит правительственной армии. Летчик катапультировался. В Интернете уже появилось видео, как его захватили боевики Джебхат-ан-Нусры, запрещенной в России группировки, но подлинность этих кадров пока не доказана. В сирийской армии заявили, что самолет был сбит террористами, они выпустили ракету с земли.

Париж будет содействовать снятию санкции против России. Глава Сената Франции Жерар Ларше заявил, что этим вопросом сейчас занимается Еврокомиссия. А обсуждаться на высшем уровне проблема будет на саммите ЕС в начале лета. Против санкций активно выступают европейские фермеры. Недавно в Литве сельхозпроизводители требовали от своего правительства возместить потери, которые они понесли из-за ограничения торговли с Россией. До этого тракторный марш прошел в Финляндии. Местные фермеры оказались на грани разорения из-за антироссийских мер.

Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален ждут ребенка. Об этом норвежский спортсмен рассказал на пресс-конференции, которую собрал, чтобы сообщить о продолжении спортивной карьеры. В частности, восьмикратный олимпийский чемпион собирается поехать на Олимпиаду в 2018 году.

Вернуться в спорт намерена и Домрачева. На своем официальном сайте трехкратная олимпийская чемпионка пообещала встать на лыжи уже в начале следующего года. Смотрите подробности в видеосюжете телеканала "Москва 24".