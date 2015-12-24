Возможного виновника смертельного ДТП на Ильинском шоссе задержали

На улице Свободы задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Ильинском шоссе, сообщает телеканал "Москва 24".

Мужчина за рулем белой иномарки оказался уроженцем одной из стран Закавказья. В багажнике машины нашли несколько комплектов поддельных автономеров, устройство для подавления GSM-сигнала, а также сверток с, предположительно, наркотическим веществом. Полиция подозревает, что задержанный виноват в аварии, которая произошла в начале декабря. Водитель тогда нарушил правила и врезался в другую машину, два человека погибли. Предполагаемый виновник с места происшествия скрылся.