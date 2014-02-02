В Сети появился фильм о прыжке Баумгартнера из стратосферы

В интернете появилось новое видео прыжка из стратосферы Феликса Баумгартнера. Он шагнул с высоты в 40 тысяч метров еще в 2012 году, но мини-фильм этого уникального полета появился только сейчас.

Всего для съемки использовали семь камер. Их установили на капсуле и скафандре Феликса. На кадрах видно, как парашютист готовится к прыжку, а затем показан и сам полет. В какой-то момент Баумгартнера сильно закрутило, но ему удалось стабилизировать свое положение. Прыжок длился 10 минут. Максимальная скорость падения парашютиста составила около 1300 километров в час.