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Новости

02 февраля 2014, 12:26

В Сети появился фильм о прыжке Баумгартнера из стратосферы

В Сети появился фильм о прыжке Баумгартнера из стратосферы

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В интернете появилось новое видео прыжка из стратосферы Феликса Баумгартнера. Он шагнул с высоты в 40 тысяч метров еще в 2012 году, но мини-фильм этого уникального полета появился только сейчас.

Всего для съемки использовали семь камер. Их установили на капсуле и скафандре Феликса. На кадрах видно, как парашютист готовится к прыжку, а затем показан и сам полет. В какой-то момент Баумгартнера сильно закрутило, но ему удалось стабилизировать свое положение. Прыжок длился 10 минут. Максимальная скорость падения парашютиста составила около 1300 километров в час.
Илья Федоровцев новости прыжки стратосфера
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