Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2017, 22:35

Авиа и аэропорты

Более тысячи пассажиров в Домодедове сутки не могут вылететь на отдых

Более тысячи пассажиров в Домодедове сутки не могут вылететь на отдых

"Московский патруль": в Домодедове задержали пассажирку

Мужчина пытался вывезти из Москвы изготовленные до нашей эры предметы

"Московский патруль": арестован участник конфликта в Домодедове

Врезавшийся на пожарной машине в толпу пешеходов водитель был трезв

Очевидец рассказал о наезде пожарной машины в Домодедове

Следователи отправились на место наезда пожарной машины в Домодедове

Таксисты устроили свалку рядом с Домодедово

ЧС в Домодедовском районе повлияла на домашних животных

Как быстро очищают водоем от нефти в Домодедовском районе

Более тысячи человек находятся в зале ожидания аэропорта Домодедово из-за того, что сутки не могут вылететь на отдых в кипрскую Ларнаку. Такие цифры приводят пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа", передает телеканал "Москва 24".

Пассажирам выдали воду и талоны на еду, а гостиницу не предоставляют. Представители авиакомпании никаких комментариев до сих пор не дали, а по указанному для контактов номеру никто не отвечает.

"На протяжении последних суток наш рейс на отдых на Кипр откладывается уже в пятый раз. Находясь в аэропорту Домодедово с двумя детьми трех и пяти лет с температурой 38 градусов, уже не знаем, что делать. "ВИМ-Авиа" не дает никаких комментариев. Их представитель в субботу и воскресенье отдыхает, соответственно скопилось уже более 1000 человек. Все рейсы отменены и никто ничего не знает. Если информация дойдет до прессы, думаю хоть кто-то что-то сделает", – рассказал один из пассажиров.

Последний раз рейс № 9373 перенесли с 2:00 на 4:20.
Домодедово Елена Силуянова новости пассажиры авиарейсы авиа и аэропорты
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика