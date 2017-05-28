Более тысячи пассажиров в Домодедове сутки не могут вылететь на отдых

Более тысячи человек находятся в зале ожидания аэропорта Домодедово из-за того, что сутки не могут вылететь на отдых в кипрскую Ларнаку. Такие цифры приводят пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа", передает телеканал "Москва 24".

Пассажирам выдали воду и талоны на еду, а гостиницу не предоставляют. Представители авиакомпании никаких комментариев до сих пор не дали, а по указанному для контактов номеру никто не отвечает.

"На протяжении последних суток наш рейс на отдых на Кипр откладывается уже в пятый раз. Находясь в аэропорту Домодедово с двумя детьми трех и пяти лет с температурой 38 градусов, уже не знаем, что делать. "ВИМ-Авиа" не дает никаких комментариев. Их представитель в субботу и воскресенье отдыхает, соответственно скопилось уже более 1000 человек. Все рейсы отменены и никто ничего не знает. Если информация дойдет до прессы, думаю хоть кто-то что-то сделает", – рассказал один из пассажиров.

Последний раз рейс № 9373 перенесли с 2:00 на 4:20.