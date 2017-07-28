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28 июля 2017, 21:45

Происшествия

Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки

Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки

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Двое россиян пострадали в результате наезда на пешеходов в Хельсинки. Об этом сообщила местная полиция. Всего ранены четыре человека, все они в больнице. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

Мужчина на автомобиле протаранил людей примерно в 18:00 по московскому времени. Сразу же сообщили об одном погибшем. Преступник задержан. Им оказался 50-летний гражданин Финляндии, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент на месте трагедии работают следователи. Зона происшествия оцеплена. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
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