Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка под колесами авто

В подмосковной Балашихе женщина сбила на автомобиле якобы пьяного 6-летнего мальчика прямо у детской площадки. По некоторым данным, уголовное дело возбудили только спустя месяц после аварии и обвинение женщине до сих пор не предъявлено.

Согласно заключению судмедэкспертов, ребенок должен был погибнуть от смертельной дозы алкоголя, которую они нашли в крови. Однако очевидцы утверждают, что дама буквально мчалась по двору и затормозила только после того, как переехала мальчика, который погиб на месте.

Трагедия произошла 23 апреля около семи вечера, ребенок с дедушкой возвращались домой с детской площадки. Дедушка вел велосипед, а ребенок вприпрыжку бежал к подъезду. В какой-то момент он выскочил на проезжую часть на территории двора и угодил под колеса автомобиля, который, по словам очевидцев ехал со скоростью не менее 50–60 километров в час.

По словам очевидцев, после того как машина сбила ребенка, она его протащила несколько метров. Прозвучало предположение, что сидевшая за рулем женщина могла перепутать педали тормоза и газа. Также свидетели трагедии не верят, что мальчик был пьян, отмечая, что он гулял с дедушкой как обычно.

Начальник пресс-службы главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы для сравнения образцов биологического материала, переданных ранее на исследования, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения.

Руководством подмосковного главка в отношении следователя МУ МВД России "Балашихинское" назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела и принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что ситуация с гибелью ребенка под колесами авто взята на особый контроль, будут сделаны запросы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД.

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