Сегодня на Трубной площади открыли сезон проката велосипедов "Велобайк". Уже четвертый год его совместно проводят Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города и Банк Москвы, являющийся дочкой ВТБ.

Взять велосипед можно на любой из трехсот станций проката. Они расположены в Центральном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном и Южном округах. Для москвичей и гостей города доступны 2600 велосипедов. Летом откроют еще 70 новых станций с дополнительным оборудованием. Это связано с ростом интереса к велопрокату.

Подробности – в материале телеканала "Москва 24".