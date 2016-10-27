Анджелину Джоли допрашивает ФБР, сообщают западные СМИ. В течение четырех часов актрисе пришлось отвечать на неприятные вопросы о Брэде Питте, передает телеканал "Москва 24". Спецслужбы интересовались событиями, которые происходили на борту их частного самолета – факты жестокого обращения звездного отца с 15-летним сыном Мэддоксом. Сообщается, что Джоли активно сотрудничает со следствием и не скрывает деталей. Сейчас пара готовится к бракоразводному процессу.