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27 октября 2016, 08:45

Жизнь в мире

Анджелину Джоли допрашивает ФБР

Анджелину Джоли допрашивает ФБР

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Анджелину Джоли допрашивает ФБР, сообщают западные СМИ. В течение четырех часов актрисе пришлось отвечать на неприятные вопросы о Брэде Питте, передает телеканал "Москва 24". Спецслужбы интересовались событиями, которые происходили на борту их частного самолета – факты жестокого обращения звездного отца с 15-летним сыном Мэддоксом. Сообщается, что Джоли активно сотрудничает со следствием и не скрывает деталей. Сейчас пара готовится к бракоразводному процессу.
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