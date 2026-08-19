Москвичей предупредили о сильном ветре и кратковременных дождях 19 августа

Из-за сильного ветра в Москве температура воздуха будет ощущаться на 3–4 градуса ниже фактической. В среду, 19 августа, воздух прогреется до 19–20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, сейчас столица находится в тыловой части циклона – холодной и ветреной части атмосферного вихря. В Москве ожидаются кратковременные дожди, однако их количество будет в пределах суточной нормы.

Ветер начнет ослабевать после 17:00–18:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.