Рубрика "Москва и мир": в Донбассе стороны согласились прекратить огонь

01 февраля 2017, 21:30
Стороны конфликта в Донбассе пришли к соглашению прекратить огонь. Убрать технику с линии соприкосновения должны до воскресенья. В результате обстрелов разрушены дома, закрыты многие школы и детские сады. Есть жертвы среди мирного населения. Без воды и света остались не только жители Авдеевки, но и часть Макеевки, а также Донецка. По данным минобороны ДНР, только за последние сутки по территории республики было выпущено более двух тысяч мин и снарядов. Боевыми действиями Киев нарушил все минские договоренности, и это несмотря на то, что в феврале Украина возглавила Совбез ООН.
Израильские спецслужбы ликвидируют поселение Амона на Западном берегу реки Иордан, который оккупирован Израилем. Власти страны решили возвести на этих территориях три тысячи домов для евреев. А постройки поселенцев считают самостроем. Правда выселить людей пока не получается. Тысяча местных жителей противостоят трем тысячами полицейских и пограничников. Протестующие подожгли покрышки и заблокировали дороги к поселению, разлив на них масло. Сотрудников сил безопасности закидали камнями. 15 человек пострадали. Прекратить строительство поселений на оккупированных территориях от Израиля требует ООН. Но страна отказывается выполнять это решение.
WikiLeaks заявила о компромате, который имеет на кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона и Марин ле Пен. В распоряжении организации оказались более трех с половиной тысяч файлов, которые касаются деятельности бывшего премьер-министра. Досье На Ле Пен чуть меньше немногим более тысячи документов. В последнее время оба политика оказались замешаны в финансовых махинациях. Супруга Фийона, Пенелопа, долгие годы числилась его помощником в Национальном Собрании Франции, однако по факту ничего не делала, и получила при этом из бюджета 900 тысяч евро. Марин Ле Пен обвиняют в фиктивном оформлении на работу в Европарламент главы своего партийного кабинета и личного телохранителя. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
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