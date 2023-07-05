"Мой район. Навигатор": животные Московского зоопарка в жару стали держаться ближе к воде

Обитатели Московского зоопарка в жаркие дни стали держаться поближе к воде.

На кадрах можно увидеть детеныша капибар Кузьмы и Малой. Малыш искупался и пытается выбраться на берег. Его лапки скользят, но ему все же удается справиться с поставленной задачей. Родители зверят рядом, они тоже купаются.

Пара капибар сейчас вообще не оставляет свое потомство без присмотра, поделились зоологи. С радостью купаются и слоны. Для представителей отряда хоботных игры с водой – одно из любимых развлечений.

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