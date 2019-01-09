"Москва и мир": праздничные гуляния и новогодние изменения

Более 10,5 миллионов человек посетили новогодние гуляния в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Мэр отметил, что больше всего людей было на центральных и окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", а также в столичных парках, на ВДНХ и на Тверской, которая несколько дней была пешеходной.

Центральная улица стала самым популярным местом для прогулок в праздничные дни. В мастер-классах и соревнованиях поучаствовали десятки тысяч людей. Почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей попробовали себя в керлинге, а остальные участники праздника в интеллектуальных играх и квизах.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве продлится до 13 января. В этом году он посвящен сказкам и персонажам из популярных книг. На 78 площадках по всему городу жители и туристы также могут увидеть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров.

C нового года в стране вступил в силу ряд новых законов и тарифов. Прежде всего на два процента поднялась ставка налога на добавленную стоимость, что повысит доходы бюджета. Изменения не касаются товаров социального назначения, продукции, связанной с образованием и наукой, а также лекарственных препаратов.

С 2019 начался эксперимент по налогам для самозанятых. Пока он распространяется на Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан. Ставка составляет четыре процента от дохода с продаж товаров и услуг для физических лиц и шесть – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 1 января также обновили тарифы на ОСАГО. Систему коэффициентов "возраст-стаж" разделили на 58 категорий вместо четырех. Увеличили скидки за безаварийную езду. Минимальная стоимость полиса подешевела.

Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации. Он заявил, что кризис в сфере безопасности нарастает и решить его сможет только возведение стены между США и Мексикой. Глава Белого дома призвал демократов согласиться на выделение денег на строительство, речь идет о более 5,5 миллиардах долларов. Трамп напомнил, что среди нелегальных мигрантов, которые стремятся в Америку, немало преступников и привел несколько примеров жестоких убийств.

В декабре Конгресс США, из-за разногласий между демократами и республиканцами, не смог принять законопроект о бюджете. По этой причине с 22 декабря часть федеральных ведомств приостановили свою работу. 4 января Трамп предупредил, что может ввести военное положение, чтобы получить средства на строительство стены без согласия конгресменов. Однако обошлось без громких заявлений. Вместо этого в телеобращении Трамп выразил надежду, что затянувшийся "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса.